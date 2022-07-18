Almanya’yı enerji korkusu sardı! Bir tasarruf çağrısı daha...

DÜZENİ MOLOZ YIĞINI HALİNE GETİRDİ

Birçok ülkenin yakın ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı bağımlılıkların aynı zamanda istikrar ve güvenliği sağlayacağını umduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla bu umudu gözle görülür şekilde yok ettiğini belirten Scholz, Rus füzelerinin sadece Ukrayna'yı değil, aynı zamanda Avrupa ve uluslararası barış düzenini de moloz haline getirdiğini vurguladı.

Putin'in gaz sevkiyatını durdurarak enerjiyi bir silah olarak kullandığını kaydeden Scholz, Sovyetler Birliği'nin bile Soğuk Savaş sırasında bunu yapmadığını ifade etti.

Alman ordusunun ve sivil savunma yapılarının durumu ile Rus enerjisine olan aşırı bağımlılığa işaret eden Scholz, tüm bunların Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra yanlış bir güvenlik duygusu içinde olunduğunu gösterdiğini belirtti.