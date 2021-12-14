‘Aptalca bir hata yaptılar’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, bakanlığının bütçesinin TBMM
Genel Kurul görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, FETÖ'nün terör örgütü niteliğinin yanı sıra organize bir suç şebekesi olduğunun kanıtlarla ortaya koyulduğunu belirterek, "FETÖ'yle mücadeleyi, 15 Temmuz
gecesi çelikten milli iradeyi temsil eden, bombaların altında görevi terk etmeyen bu Gazi Meclisimize, milletimize, şehit ve gazilerimize borç biliyoruz. Mücadelemiz sonuç veriyor. Maarif Vakfı
'yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi" açıklamasında bulundu.
BIDEN ÇÖZMEDİ
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan
'ın "Sorunu çözen Çavuşoğlu değil maalesef Biden oldu" iddiasını yanıtlayan Çavuşoğlu, "10 büyükelçi meselesini Biden çözmedi. Büyükelçiler aptalca hata yaptılar ve geri adım attılar. Ondan sonra biz de gerekeni yaptık. Aksi takdirde sınır dışı edileceklerdi" ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU BAE'DE DIŞİŞLERİ
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri
'ne (BAE
) gitti. Çavuşoğlu'nun BAE'li yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu'nun Dubai Expo 2020
'deki Türk iş insanlarını da ziyaret etmesi planlanıyor.