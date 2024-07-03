BM’den acizlik itirafı

İsrail'in 271 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 953'e çıktı. Katil İsrail 'güvenli' ilan ettiği bölgelere de saldırılarına devam ediyor. Önceki gün Han Yunus için verilen tahliye emrinin ardından binlerce Filistinli yine evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. İsrail'in Han Yunus'tan ayrılanlar için 'güvenli' olarak ilan ettiği bir bölgedeki evi bombalaması sonucu aynı aileden 9 kişi olmak üzere 11 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail gece gündüz katliamlarına devam ederken ve 2.3 milyon Filistinliyi kıtlıkla baş başa bırakırken Birleşmiş Milletler'den (BM) bir itiraf geldi. Birleşmiş Milletler Raportörü Cecilia Bailliet, dünya genelindeki gençlerin açık bir şekilde Gazze'de ateşkes istemesine rağmen uluslararası toplumun bu konuda dayanışma göstermediğini ve barışı sağlamada başarısız olduğunu belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze politikaları nedeniyle istifa eden 12 hükümet çalışanı ise ortak bildiri yayınlayarak "Amerika'nın İsrail'e sağladığı diplomatik koruma ve silah akışı, Filistinlilerin öldürülmesinde suç ortağı olmamıza sebep olmuştur" ifadelerini kullandı. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre ise İsrail Devlet Savcısı Amit Aisman'ın, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) memnun etmek" amacıyla Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma yapılmasına ilişkin adımlar attığı iddia edildi.İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Tyre kentinde bir araca yönelik İHA saldırısında Hizbullah komutanlarından birinin öldüğü açıklandı. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Mısır toprağı olan Sina Yarımadası'nın işgal edilmesi çağrısında bulunulan sosyal medya gönderisini yeniden paylaştı.