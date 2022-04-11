Bucha’da kan donduran görüntüler! Bahçelerden cesetler çıkıyor





BAHÇEDE YAPILAN KAZIDA CESET BULUNDU

Diğer yandan evlerin bahçeleri de bir bir aranıyor. Bilindiği üzere Rus askerlerin çok sayıda sivili öldürüp evlerin bahçesine gömdüğü iddia edilmişti. Bucha'da bir evin bahçesinde kazı yapan ekipler bir ceset buldu.