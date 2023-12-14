İsrail ordusunun, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ederken, İsrail askerleri şehirdeki bir camiye çirkin saldırıda bulundu.
İşgalci İsrail ordusu, cami basıp Yahudi duası okudu! Filistin'den kınama: İğrenç bir suç
CAMİDE YAHUDİ DUASI OKUDULAR
Askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu.
Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu "Şema Yisrael" (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirdi.
Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görüldü.
Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.
AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİ BAKAN CAMİDEKİ SAYGISIZLIĞI ÖVDÜ
Öte yandan İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü.
Bakan Ben-Gvir, görüntüleri kendi Telegram hesabından paylaşarak, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullandı.
FİLİSTİN VAKIFLAR BAKANI BEKRİ: İĞRENÇ BİR SUÇ
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Cenin kampındaki bir Filistin camisinde Yahudi duası okuması daha önce görülmemiş ve kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır." dedi.
İsrail'in camilere yönelik saldırılarının artmasından endişe duyduklarını söyleyen Bekri, şunları kaydetti:
"Bu eylem, camilere ve ibadethanelere saldırı izni anlamına gelmektedir. Bu durum, daha fazla gerginlik ve camilere yönelik saldırıdan başka bir şey getirmez. Bu iğrenç bir suçtur, bunu reddediyoruz."
Bekri, işlenen suçun ibadethanelere yönelik yasanın ihlali olduğuna dikkati çekerek, "Bu suçu kim işlediyse ve kim övdüyse, ister bakan ister başka bir şey olsun hesap vermelidir." diye konuştu.
BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE BASKILAR ARTTI
İsrail güçleri, 3 gün kuşatma altında tuttuğu ve kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'nda 12 Filistinliyi öldürmüş, 20 evi bombalamış ve 700 Filistinliyi gözaltına almıştı.
İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarını artırdı.