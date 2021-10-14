Kaptan Kirk, 90 yaşında uzaya çıktı

Dünyaca
ünlü bilimkurgu dizisi Uzay Yolu'nda (Star Trek) Kaptan Kirk
'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner
, Blue Origin'e ait roketle uzaya çıktı.
Amazon'un kurucusu ve sahibi milyarder işadamı Jeff Bezos
'un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, yine bir ilke imza attı. Şirketin geliştirdiği New Shepard roketi ABD
'nin Texas
eyaletinden fırlatılarak aralarında dünyaca ünlü bilimkurgu dizisi Star Trek'te Kaptan Kirk'ü canlandıran 90 yaşındaki usta oyuncu William Shatner'ın da bulunduğu 4 kişilik mürettebatı uzaya gönderdi. Oyuncu Shatner, uzaya çıkan en yaşlı insan unvanının sahibi oldu. Shatner'e uçuş sırasında Blue Origin Başkan Yardımcısı Audrey Powers, Planet Labs Kurucu Ortağı Chris Boshuizen ve Medidata CEO'su Glen de Vries eşlik etti.
Yaklaşık 11 dakika süren yolculuk sırasında uzay aracı dünyadan 106 kilometre yüksekliğe çıkarken, yolcular yaklaşık 3 dakika boyunca yerçekimsiz ortamı tecrübe ettiler. Yolculuğun ardından Shatner ve beraberindeki yolcuları taşıyan kapsül ile New Shepard roketi başarılı şekilde Dünya'ya döndü. Blue Origin'in fırlatılması öncesi paylaştığı videoda Shatner, "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü" sözleriyle duygularını ifade etmişti.