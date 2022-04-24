Karadeniz’in karanlık sularına gömülmüştü! Gizemli geminin enkazında ne var? Ukrayna’dan çarpıcı iddia...

Geçtiğimiz hafta bakan Rus savaş kruvazörü Moskova ile ilgili spekülasyonlar bitecek gibi durmuyor. Moskova'nın battığı bölgede Rusya tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Ukrayna'dan ilginç bir iddia geldi. Ukrayna, batan geminin güvertesindeki 16 seyir füzesinin bir bölümünün taktik nükleer başlık taşıdığını iddia ediyor.
UKRAYNA'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Ukrayna Savunma Bakanlığı Güney Kuvvetleri Komutlantlığı tarafından yapılan açıklamada, gemide 16 tane yeni nesil 700 kilometre menzilli 'Vulkan' seyir füzesi var. Açıklamada, "İstihbarat verilerine göre, savaşa gönderilmeden önce Moskova kruvazöründeki 16 seyir füzesinden birkaçına taktik nükleer başlıklar yerleştirildi. Gemi batarken patlamadan etkilenmeyen başlıklar şu anda denizin dibinde bulunuyor. Ruslar nükleer silah gerçeğinin ortaya çıkmaması için arama çalışmalarına hız veriyor. Başlıkların istenmeyen kişilere geçmesini istemiyorlar" dedi.
EN ESKİ GEMİ DEVREDE
Şu anda bölgede, Rusya'nın en eski gemisi olan Çarlık Rusya'dan kalma 'Kommuna' arama çalışmalarını devam ettiriyor.
3 NEDEN
Avrupa'ya göre ise Rusya'nın arama çalışmalarına inatla devam etmesinin birkaç nedeni var. İlk olarak Rusya, batan gemideki şifreli haberleşme cihazların başka ülkelerin eline geçmesini istemiyor. İkinci olarak ise infilak etmemiş füzelerin çıkarılması amaçlanıyor. Son olarak ise ülke, gemide yaşamını yitiren denizcilerin cansız bedenlerini çıkarmak istiyor.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etmişti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylenmişti. Rusya ise dün iddiaları reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirmişti. Saldırının ardından eski kruvzör ilk olarak Kırım'a çekildi. ABD istihbaratından alınan bilgilere göre içten içe yanmaya devam eden gemi bir süre sonra battı.