Kur operasyonuna yabancı medya desteği | Kaos medyası yine devrede..

Kur operasyonu yabancı basının en önemli gündem maddelerinden biriydi. İçeride marjinal grupların yönettiği oyunu dışarıda yabacı basın sürdürdü. Başta Reuters, Financial Times ve BBC gibi pek çok yayın organı döviz kurlarındaki operasyon üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef aldılar. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardı.

Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video

BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Türk ekonomisine başlatılan döviz kuru odaklı saldırı dolar ve euronun son hareketleri ile bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'deki dolar kurundaki spekülatif artış dünya kamuoyunun da gündemine oturdu. Döviz kurları üzerindeki operasyonlar, ekonomiye yapılan oyunlar bir kez daha küresel finans çetelerinin elinde...