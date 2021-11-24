Kur operasyonuna yabancı medya desteği | Kaos medyası yine devrede..

Kur operasyonu yabancı basının en önemli gündem maddelerinden biriydi. İçeride marjinal grupların yönettiği oyunu dışarıda yabacı basın sürdürdü. Başta Reuters, Financial Times ve BBC gibi pek çok yayın organı döviz kurlarındaki operasyon üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef aldılar. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardı.
Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video
BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Türk ekonomisine başlatılan döviz kuru odaklı saldırı dolar ve euronun son hareketleri ile bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'deki dolar kurundaki spekülatif artış dünya kamuoyunun da gündemine oturdu. Döviz kurları üzerindeki operasyonlar, ekonomiye yapılan oyunlar bir kez daha küresel finans çetelerinin elinde...
KUR OPERASYONUNUN AYAĞI...
Türkiye'nin iktisadi güçlenmesini hazmedemeyen siyasi ekonomik lobiler spekülatif kur atakları ile Türkiye'nin istikrarına saldırmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları fırsat bilen içerideki marjinal aktörler darbe, kargaşa ve ayaklanma çağrıları ile kitleleri manipüle etmeye devam ederken kur operasyonunun bir diğer ayağı da yabancı basın oldu.
TWITTER İKİ YIL SONRA KAPAK DEĞİŞTİRDİ
Pandeminin başından beri aramalarının başında pandemi ile ilgili bilgilendirme bulunduran Twitter, iki yılın ardından ilk kez bu kapağı değiştirdi. Twitter, Covid-19 bilgilendirme içeriği yerine CNBC kanalının Türkiye karşıtı yayınını en üst sıraya koydu.
İngiltere merkezli Financial Times gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın ekonomik bağımsızlık savaşı açıklamasını manşete alarak döviz dalgalanmaları üzerinden açıkça Türkiye'yi hedef aldı.
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ise Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'deki kur krizini hedef alarak haksız suçlamalarla hükümete yüklendi.
Reuters ise, 'Son 11 günlük gerileme 1999'dan beri en kötüsü' başlığını kullanarak Türkiye'nin şu anki durumunu çarpıtarak yansıttı. İngiliz BBC kanalı uzman yorumlarında da bu şekilde Türkiye'de kamuoyuna korku pompalanmaya devam ediyor...