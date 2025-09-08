Le Figaro: Türkiye küresel güç oluyor

Fransız Le Figaro gazetesi "İHA'lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askeri gücün yolunda" başlıklı haberinde, Türk savunma sanayisinin son yıllarda attığı önemli adımları ele aldı. İstanbul'da binlerce insanın, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ülkenin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu dahil Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemilerini görmeye geldiği kaydedilen haberde, Türkiye'nin "Mavi Vatan doktriniyle Akdeniz'de geniş bir egemenlik ve Karadeniz'de baskın bir rol istediğine" işaret edildi.

YENİ DÖNEMİN SİMGESİ

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA gibi araçların sergilendiği belirtilen haberde, İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin'in festivalde, TCG Anadolu'nun amfibi kapasiteleri ve taşıdığı İHA'lar sayesinde "bir güç projeksiyonu aracı" olduğunu ve geminin sahip olduğu hastaneyle insani operasyonlara da hizmet verebileceğini anlattığı aktarıldı.

"Baykar tarafından yılda birkaç defa organize edilen TEKNOFEST, askeri gösteri ve teknoloji yarışmasını bir araya getiriyor" ifadesine yer verilen haberde, genç mühendis ekiplerin burada inovasyonlarını tanıtmak ve burs kazanmak için yarıştığının altı çizildi. Türkiye'nin geliştirdiği ALTAY tankı ve Çelik Kubbe sistemlerinin de komşu ülkelerde manşet olduğu belirtildi. Bu teknolojilerin "yeni bir dönemin simgesi" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

BAYRAKTAR, TEKNOLOJİDEKİ DİNAMİZMİN YÜZÜ

BAYKAR'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo'yla beraber SİHA geliştirmek ve üretmek için ortaklık imzaladığı hatırlatılan haberde, "(Baykar) ağustosun başında Hırvat ordusuna 6 adet TB2 teslim etti. Polonya, Katar, Kuveyt, birçok Sahel ülkesine de tedarik sağlıyor; Selçuk Bayraktar'a göre, (Baykar) toplam 42 ülkeye ihracat yapıyor" denildi. Selçuk Bayraktar'ın yüzünün Türkiye'nin teknolojideki dinamizmini temsil ettiğine dikkat çeken Le Figaro, "Bayraktar daha fazla ilgi çeken bir star, bir ulusal kahraman gibi" ifadesini kullandı.

YENİ HEDEF: MİLLİ UÇAK GEMİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına da yer verilen haberde, TCG Anadolu'dan daha büyük bir gemi olan "Milli Uçak Gemisi" projesinin inşasına başlandığı ve bu geminin 2030 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edileceğine değinildi. Haberde, Türk savunma sanayisinin müşteri listesinin uzadığı vurgulanarak, Türkiye'nin nadiren kapılarını başkasına açtığı savunma sanayisinin başarılarını dünyaya ve potansiyel ticari ortaklarına göstermek istediği değerlendirmesi yapıldı. Le Figaro geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin yeni Milli Uçak Gemisi projesiyle Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü de geride bırakarak, en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacağını belirtmişti.

185 ÜLKEYE İHRACAT

"Türk hükümeti, savunma sanayisinin ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri ve ihracat gücü haline geldiğini belirtiyor" bilgisi verilen haberde, Türkiye'nin 2024'te 185 ülkeye 7,1 milyar dolar değerinde savunma malzemesi ihraç ettiği vurgulandı. Bunun bir önceki yıla göre, yüzde 29 artış anlamına geldiği ve Türkiye'nin bu sektörde dışa bağımlılığını da azalttığına işaret edilen haberde, "(Türkiye) Artık silahlarının yüzde 80'ini üretiyor" ifadesine yer verildi.