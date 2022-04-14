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Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da halk sokaklara indi! İmran Han'a destek gösterileri devam ediyor
Giriş Tarihi: 14.4.2022 10:39 Son Güncelleme: 14.4.2022 10:52

Pakistan'da halk sokaklara indi! İmran Han'a destek gösterileri devam ediyor

AA
Pakistan’da halk sokaklara indi! İmran Han’a destek gösterileri devam ediyor

Başbakan İmran Han hükümeti, Pakistan Ulusal Meclisi'nde hafta başında yapılan güvensizlik oylamasıyla düşürüldü. İmran Han hükümetinin düşürülmesinin ardından ise halk sokaklara inerek, devrik hükümete destek gösterileri verdi.

Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yaşananlar için "yerli iş birlikçiler ile ABD destekli rejim değişikliği" nitelemesi yaptı.

PEŞAVER'DE İMRAN HAN'A DESTEK GÖSTERİSİ
Hükümetin düşürülmesi, başkent İslamabad'ın yanı sıra Peşaver ve Lahor gibi birçok şehirde protesto ediliyor.

Peşaver'de düzenlenen gösterilere katılanların oluşturduğu kalabalığın boyutu göze çarptı. Meydanda toplananlar havadan görüntülendi.

YENİDEN SEÇİM ÇAĞRISI
Han'a destek sloganları atan göstericiler, "Yeniden seçim istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Bu arada Pakistan'ın eski lideri Han, Peşaver'deki mitingde "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı, aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." çağrısında bulundu.



"ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ YENİDEN BAŞLADI"
Han, Pakistan'ın 1947'de bağımsız olduğunu fakat yabancı rejim değişikliği komplosuna karşı özgürlük mücadelesinin yeniden başladığını söylemişti.

HÜKÜMETİN DÜŞÜRÜLME SÜRECİ
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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Pakistan'da halk sokaklara indi! İmran Han'a destek gösterileri devam ediyor
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