Pakistan’da halk sokaklara indi! İmran Han’a destek gösterileri devam ediyor

Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yaşananlar için "yerli iş birlikçiler ile ABD destekli rejim değişikliği" nitelemesi yaptı.

PEŞAVER'DE İMRAN HAN'A DESTEK GÖSTERİSİ

Hükümetin düşürülmesi, başkent İslamabad'ın yanı sıra Peşaver ve Lahor gibi birçok şehirde protesto ediliyor.