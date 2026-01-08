SDG’ye Halep’te Şam tokadı

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlattı. Açıklamada son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı. Terör örgütü PKK/YPG, Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti. 3'ü asker ve 3'ü sivil toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedildi.

VATANDAŞ TALEP ETTİ

Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi. Hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep- Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı. Suriye ordusu, Halep'te iki mahalleyi kapalı askeri bölge ilan etti. Halep'te terör örgütü PKK/ YPG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle siviller için tahliye güzergâhı oluşturuldu. Ayrıca çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı.

SİVİLLERE TAHLİYE

Suriye Hükümeti, Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam bir hassasiyet gösterildiğini açıkladı. Bölgede yaşayan sivillere yönelik acil bir uyarı yayımlayan Suriye ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiye sakinlerinden derhal SDG mevzilerinden uzaklaşmalarını istedi. Suriye ordusu, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi için El Avariz Geçidi ve El Zuhur Caddesi Geçidi olmak üzere iki insani koridor açıldığını duyurdu. Güvenliğin sağlanmasıyla binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmeye başladı. Çatışmalar dolayısıyla, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

BÖLGE HALKI ÖRGÜTÜN KARŞISINDA

Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini 2012'de işgal eden SDG'li militanlar bölge halkını sürekli göçe zorluyor. Bölgede yoğunlukta olan Arap nüfus, SDG'ye karşı sık sık protestolar düzenliyordu. Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakmıştı.

ÜLKEDE TEK BİR ORDU OLACAK

Suriye yönetimi, terör örgütü SDG'nin 10 Mart Anlaşması'nı tanımayarak fiilen ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada PKK/ YPG'nin orduyu çatışma sahasını kendi belirleyeceği açık bir savaşa çekmeye çalıştığı vurgulandı. Suriye yönetimi, terör örgütü SDG'nin bütün unsurlarına ülkede tek bir ordu olacağını ve silahların tek elde toplanacağını defalarca kez dile getirdi.