SON DAKİKA| Atlantik Okyanusu’nda tehlikeli gerilim: ABD Rus bayraklı tankere operasyon başlattı

Rusya ve ABD, Atlantik Okyanusunda karşı karşıya geliyor. ABD medyasındaki haberlere göre, ABD ile Rusya arasında gerilimi artırma riski taşıyan konu başlıklarından birinin, geçen aydan bu yana Atlantik Okyanusu'nda ABD Sahil Güvenliğinden kaçan petrol tankeri olması bekleniyor.

VENEZUELA'YA DOĞRU YOL ALIYORDU

Başta Venezuela'ya doğru yol alan ancak geçen ay ABD Sahil Güvenliği ekiplerince durdurulmamak için rotasını geri çeviren petrol tankerinin en son Kuzey Atlantik'te, İngiltere yakınlarında olduğu ve kuzeydoğu yönünde ilerlediği aktarıldı.

Ancak gelen son bilgilere göre Marinera son bir saat içinde rotasında ani bir değişiklik yaptı ve hızını düşürdü.