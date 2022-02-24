SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı alarma geçirdi: "İkinci dünya savaşından bu yana..."

Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ederken AB'den Rusya'ya tepki geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Avrupa'ya savaşın gelmesinden Putin sorumlu" derken Borrell ise, "Hiçbir şiddet politik amaçla yapılamaz, bir Avrupa birliği olarak acil bir destek organize edeceğiz" dedi.

AB'den Rusya'ya tepki "Avrupa'ya savaşın gelmesinden Putin sorumlu" | Video

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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ise açıklamalarında; Dünyanın her tarafındaki partnerlerimizle temas halinde olacağız. Uluslararası topluluk tümüyle bu anın önemini kavrayacak, çok güçlü ve birleşik bir şekilde yanıt verecek. Bu bir bloklama veya enformatik güç oyunları değil. Küresel topluluğumuzun geleceği söz konusu. Hiçbir şiddet politik amaçla yapılamaz bir Avrupa birliği olarak acil bir destek organize edeceğiz ukrayna'ya. Aktif bir şekilde boşaltma işlemini de gerçekleştireceğiz. AB partnerleri olarak diplomatik bir çözüm için çabalayacağız. Ancak Rusya anlamsiz akrasyonu sona erdirmeli." ifadelerini kullandı.

RUSYA KAN DÖKME YOLUNU SEÇTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti." ifadesini kullandı.

Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki korkunç olaylar nedeniyle dehşete düştüğünü ve sonraki adımları görüşmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Başbakan Johnson, "Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı şekilde yanıt verecektir." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Putin'in Ukrayna halkına karşı başlattığı korkunç ve sebepsiz saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Ukrayna'nın yanındayız ve bu korkunç saldırganlığa yanıt vermek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız." görüşünü paylaştı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi acil toplantısında Rusya'nın askeri operasyon başlatma kararını kınadığını vurgulayarak, Konsey üyelerini, "sorumlulukları üstlenmeye ve bu saldırganlık eylemi hakkında mümkün olan en güçlü şekilde konuşmaya" çağırdı.

Coveney, Kiev'deki diplomatik ekibin de güvenli yere taşındığını bildirdi.

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