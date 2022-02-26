Ukrayna temsilcisi BM Konseyi’ne damga vurdu! ‘Rus askerlerin cesetlerini göndereceğiz!’

Rus büyükelçi, "Ukrayna'daki mevcut rejim bir darbe sonucu iktidara geldi ve aynı zamanda ülkenin doğu bölgelerinde Donetsk ve Luhansk'ta savaş yürütüyor." dedi. Nebizia, Ukraynalı mevkidaşının "Rus birliklerinin Ukrayna'da bir anaokulunu bombaladığı" iddiasıyla ilgili söylediklerinin doğru olmadığını savundu.

Perşembe günü şafak vakti Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı başlatmasının ardından dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkiler devam ederken Moskova'ya karşı ekonomik yaptırımlar devreye sokuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e göre, Rus askeri müdahalesinin ilk gününde siviller de dahil olmak üzere 130'dan fazla kişi öldürüldü.