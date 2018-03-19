Sibel’in mirasını yerine getiriyorlar

İzmir'de 6 ay önce hayatını kaybeden Sibel Arslan ile bir arkadaşının 4 yıl önce başlattığı ihtiyaç sahibi kişilere çorba dağıtılması projesini "miras" olarak gören arkadaşları ve gönüllüler, uygulamayı bir adım daha ileriye taşıyarak Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Gönüllüler, merhum arkadaşlarının ismini verdikleri "Sibel'in Çorbası"nı haftanın iki günü kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Gönüllüler, çorbayı kentin değişik bölgelerinde sokakta yaşayan insanlara dağıttı.

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