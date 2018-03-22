Atatürk Maskı bakım bekliyor

İzmir Buca İlçesi'nde 42 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise onuncu büyüğü olan Atatürk Maskı ilgisizlikten dökülüyor. CHP'li Buca Belediyesi'nin 8 aydır maskın bakım ihalesine çıkamamasına tepkileri de beraberinde getirdi. Buca Belediye Başkanı olduğu dönemde maskı yaptıran Cemil Şeboy, Atatürk Maskı'nın şu anki halinin belediye için utanç kaynağı olduğunu ifade etti. Şeboy, "Aslında bunların yaptıklarının kararını halk vermeli. Bunlar milleti kandırmak için ihale yaptık gibi lafların arkasına sığınıyorlar. Maskın akşamları bile ışıkları yanmıyor. Harabeye dönmüş durumda. Acaba kendileri bu Atatürk Maskı'na baktıkları zaman ne hissediyorlar. Resmen kaderine terk etmişler. Onlar bu işi bilmiyor. Boyanın üzerine boya sürüyorlar. Zaten her boya sürdüğünüzde kalınlaşıyor. Evde badana yapar gibi iş yapıyorlar. Önce üzerindeki boyayı temizlemeleri lazım. Kayanın rengine boyanması lazım. Hiç anlamıyorlarsa üniversiteden hocalardan yardım alabilirler" dedi. Buca Çaldıran Mahallesi Çevre Yolu güzergâhına bakan kayalıklarda konumlanan Atatürk Maskı'nın bir an önce bakıma girip yenilenip eskisi gibi güzel bir görünüme kavuşması gerektiğini belirten Şeboy, "Biz açılışını yapmamıştık. Benim sürem bittiğinde benden sonra gelen CHP'li belediye başkanı Atatürk Maskı'na sahiplenmişti. Bunları bile geçtik. Bari kabullendikleri esere sahip çıksınlar. Ya da ikinci etap dediğimiz maskın altında bulunan çok büyük bir alanı kullansınlar. İzmir'in kurtuluşunu simgeleyen panoramayı yapacaktık. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da söylemiştim. Yıkılan kalenin etekleri teraslanır ve insanlar için yer yapılırdı. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel günlerde lazer gösterileri yapılırdı. Ama anlaşılan o günleri görmek zor. Biz orayı sadece 2 ev parasına yaptırmıştık. Onlar bakımı bile yaptırmaktan aciz" diye konuştu.

"BUCA BELEDİYESİ BU AYIBI TEMİZLEMELİ"

AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan ise CHP'li belediyenin anca Atatürk'ün arkasına sığınıp siyaset yaptıklarını söyleyerek, "Bir AK Partili belediyenin İzmir'e kazandırdığı bu güzel maskın son hali gerçekten içler acısı. CHP'li belediyeler sadece Atatürk'ü siyaset yaparken kullanmayı iyi biliyorlar. Ama Türkiye'nin en büyük maskına sahip çıkmaya geldiklerinde sadece bakarlar. İzmirliler herşeyi görüyor. Atatürk'ü dilinden düşürmeyen Buca Belediyesi bir an önce bu ayıbı temizlemeli ve en kısa sürede eski haline getirmeli" şeklinde konuştu.