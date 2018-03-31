Hastaneye tekrar Alper Çizgenakat’ın adı verildi

İzmir Çeşme'de 1994 yılında evlerinin yüzme havuzuna düşen ve ilçede hastane olmaması nedeniyle müdahale edilemeyince henüz 21 yaşındayken hayatını kaybeden Alper Çizgenakat'ın adı, o dönem ailesinin de desteğiyle ilçeye kazandırılan devlet hastanesinde yaşatıldı. Alper Çizgenakat'ın adını taşıyan hastanenin hizmet binası yetersiz kalınca farklı bir noktaya 75 yataklı bir başka hizmet binası yapıldı. 2015'te açılan hastanenin adı Çeşme Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. Yeni hastanede de Alper Çizgenakat'ın adının yaşatılmasını isteyen ailenin talebini öğrenen AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Hotar'ın girişimleri sonuç verdi ve hastanenin adı yeniden Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi olarak değiştirildi.

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