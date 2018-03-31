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Hastaneye tekrar ’ın adı verildi

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Hastaneye tekrar Alper Çizgenakat’ın adı verildi

'de 1994 yılında evlerinin yüzme havuzuna düşen ve ilçede hastane olmaması nedeniyle müdahale edilemeyince henüz 21 yaşındayken hayatını kaybeden 'ın adı, o dönem ailesinin de desteğiyle ilçeye kazandırılan devlet hastanesinde yaşatıldı. Alper Çizgenakat'ın adını taşıyan hastanenin hizmet binası yetersiz kalınca farklı bir noktaya 75 yataklı bir başka hizmet binası yapıldı. 2015'te açılan hastanenin adı Çeşme Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. Yeni hastanede de Alper Çizgenakat'ın adının yaşatılmasını isteyen ailenin talebini öğrenen AK Parti , durumu 'na iletti. Hotar'ın girişimleri sonuç verdi ve hastanenin adı yeniden Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi olarak değiştirildi.

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Hastaneye tekrar Alper Çizgenakat’ın adı verildi
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