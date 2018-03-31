İçindeki spor azmiyle bütün engelleri aştı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Özge Göbel'in farkındalık projesi 'Bedeninin farkında ol', engelli milli sporcular ile üniversiteli gençleri bir araya getirdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe işitme engelli milli tekvando sporcusu İbrahim Atamer, paralimpik tenisçi Büşra Ün, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, görme engelli milli yüzücü Selami Pazar, engelli basketbol sporcusu Ahmet Efetürk, engelli basketbol sporcusu Ramazan Kılıç, engelli yüzücü Zümra Aynurlu ile üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

ZORLUKLARI AŞTI

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde yaşayan tekvando sporcusu 29 yaşındaki İbrahim Atamer, hayat hikayesiyle gençlere örnek oldu. 9 yaşında geçirdiği havale nedeniyle işitme duyusunu kaybeden İbrahim, hem engelli babasına baktı hem de tekvando da milli sporcu olmayı başardı. Paraları olmadığı için hastaneye gidemediklerini belirten Atamer, "7 ay komada, 3 ay da hastanede yattım. Taburcu olduğumda felç olmuştum. Gözlerim çift görüyordu. Ancak zaman içinde kendimi toparladım. Hayat benim için zordu ancak her zorluğun altından kalktım. 2004 yılında tekvandoya başladım. 2011 yılında milli takım seçmelerini kazandım. 2012 yılında dünya şampiyonasına katıldım ve 3. oldum. 2013 yılında milli takım yaz olimpiyatları seçmelerini kazandım ve 2 gümüş madalya aldım. Babam, buarger hastalığına yakalanınca tekvandoya 1 yıl ara vermek zorunda kaldım. Babamın ayağı kesildi. Bu dönemde sanayide çalıştım, boya, kaynak yaptım. Hem spor yapıyordum hem de eve bakıyordum. 2015 yılında Avrupa Şampiyonası seçmelerinde 3. oldum ama gidemedim. Çünkü babamın öbür bacağı da kesildi ve annem bizi terk etti" dedi. Taekwondo sporundan vazgeçmeyen işitme engelli İbrahim Atamer, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda Samsun'da Dünya 2.'si olurken, 2017 yılında İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda da 2 kategoride bir bronz ve bir gümüş madalya kazandı. Şuanda Akhisar Belediyespor'a bağlı Sportif Hizmetler'de antrenör olarak çalışan Atamer, artık milli takıma sporcu yetiştiriyor. Etkinlikte diğer engelli sporcular da başarı hikayelerini anlatarak gençlere pes etmemeleri gerektiğini anlattı.