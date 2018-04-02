Aliağa’da Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri

Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinliğe Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Şoförler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, siyasi parti temsilcileri, engelli aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelliler Derneği adına Aysel Çanga yaptığı konuşmada, "Erken ya da kavrayışsal müdahaleler, çocukların kendine bakabilme yetisi ile sosyal ve iletişimsel yetiler kazanmasına yardımcı olabiliyor. Otistik çocuklar hayata entegre olmada zorluk çekerler. Bu nedenle otistiklerin küçük yaştan itibaren yoğun eğitim verilerek hayata kazandırılmalıdır" dedi.

Kaymakam Bayram Yılmaz da, "Güzellikler paylaşarak çoğalır, olumsuzluklar paylaşarak azalır. Kişilerin kendi tercihi olmayan ve her toplumun karşılaşacağı bir durumdur. Otizm engelli olabilir, bedensel engelli olabilir, öğrenme güçlüğü çekebilir ama bunlar bizim evlatlarımız, toplumumuzun bir parçası, onlarla birlikte yaşamayı bütün toplumun öğrenmesi gerekir. Çünkü kimin hayatta ne ile hangi olumsuzluklar ile karşılaşacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla otizmli çocuğu ya da yakını olan aileleri çok iyi anlıyoruz. Allah onların yardımcıları olsun. Bizler de kamu kurumları olarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan Engelliler Derneği Mehteran Takımı, çeşitli marşlar seslendirerek katılımcılara mini bir konser verdi. 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Engellilerle Dayanışma Kulübü, her sınıfın düzenlediği kermesten elde edilen gelirle satın aldığı 8 adet tekerlekli sandalyeyi Engelliler Derneğine hediye etti.

