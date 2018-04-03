Ciğerlerine takılan tüple hayata tutundu

İzmir
'de Burçin ve Mehmet Güzel çiftinin henüz birkaç günlük bebekleri Derin'in yapılan ilk kontrolünde "Yenidoğan Geçici Takipnesi" hastalığına yakalandığı tespit edildi. Özel Can Hastanesi Yenidoğan Bakım Sorumlusu Dr. Cem Çicek tarafından hassasiyetle tedavisine başlanan Derin bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Minik Derin'in akciğerlerinde biriken havanın boşaltılması için akciğerleri ve göğsünün arasına takılan özel bir tüp takıldı. Derin bebek, 3 gün akciğerlerindeki boyunca tüple yaşadı. Akciğerlerinde biriken havanın boşaltılması için akciğerleri ve göğsü arasında özel bir tüp takılan Derin Bebek, 3 gün tüple yaşamını sürdürdü. Tüp çıkartıldıktan sonra anne sütünü içmeye başlayan bebek, hızla toparlandı. Yaşam inadı, doktor ve hemşirelerin çabası sayesinde sağlığına kavuşan Derin Bebek, 10. günün sonunda sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Anne ve babasının minik Derin'e kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. Dr. Çiçek, "Bu hastalarda akciğer ile göğüs arasında hava birikmesi oluşur. Akciğer ile göğüs arasındaki boşluğa özel bir tüp yerleştirerek, havayı boşalttık. 10 gün tedavisi süren bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.