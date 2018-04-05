Saraybosna’nın fatihi

İzmir
'de
2005 yılında dünyaya gelen Defne Günce Kılıç, henüz 6 yaşında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda buz pisti ile tanıştığı günden beri buz üstünde 14 madalya kazandı. Madalyalarından 7'sini uluslararası organizasyonlarda elde eden Defne Günce'nin en büyük başarıları ise Saraybosna'da her yıl gerçekleştirilen "Sarajevo Open" organizasyonunda oldu. Defne Günce, minik kızlarda 3 yıl üst üste altın madalyaya kazandıktan sonra bir üst aşama olan basic novice A 2 kızlar kategorisine geçerek 12-14 yaşlarındaki rakipleriyle yarıştı ve bu yıl da dereceye girdi. Türkiye'den Anna Deniz Özdemir'in birinci, Defne Çetin'in ikinci olduğu mart ayındaki yarışmada, Defne Günce de İtalyan, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersekli rakiplerini geride bırakarak bronz madalyayı boynuna taktı. Saraybosna'da kazandığı zaferler dolayısıyla "Saraybosna prensesi" olarak anılan Günce, haftada yaklaşık 24 saat antrenman yaparak gençlik olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyor.