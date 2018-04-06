Fmf hastaları durumlarına isyan ett i

Ege Bölgesinin çeşitli illerinden gelerek İzmir'in Alsancak semtinde bir kafede toplanan, çoğunluğu 25-35 yaş aralığında olan Familial Mediterranean Fever (FMF), ülkemizde Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) olarak nitelendirelen hastalar, iş, sosyal yaşam, sağlık ve eğitim alanlarında büyük sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti. Katılımcılar genetik, teşhisi zor, bulaşıcı olmayan ama birçok hastalıkla karıştırılabilen FMF'ye hastanelerde bilinçli müdahale edilmesini, çalışanların geçirdikleri ataklar ve sık hastalanmalar nedeniyle işten atılmaması için çalışmalar yapılmasını talep etti. Nedensiz '38' dereceyi geçen yüksek ateş, 1 ile 3 gün sürebilen kesintisiz şiddetli karın ağrısı, diz, ayak bileklerinde ağrı, şişlik, kızarıklık, böbrek yetmezliği yaşıdıklarını belirten FMF hastaları, "Çalışma ve Sağlık Bakanlarımıza sesleniyoruz. Sık rapor almamız maaş ve ücretlerimizde kesintiye, çalışma aktimizin sonlanmasına ve işten çıkarılmamıza sebep oluyor. Bu konuda koruyucu düzenlemeler yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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