Kanser kanda teşhis edilebilecek

ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan İzmirli 25 yaşındaki Türk bilim insanı Utku Mustafa Sönmez, çok önemli bir buluşa imza attı. İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü mezun olan Sönmez, bilime duyduğu ilgi nedeniyle araştırmalarını bu yönde ilerletti. Öğrenciliği süresince eğitim biyomühendislik laboratuvarlarında gönüllü olarak çalışan Sönmez, kandan kötü huylu kanser hücrelerini ayırmakta kullanılabilecek bir mikro akışkan çip geliştirdi. Sönmez'in bilimsel çalışması, İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen ve 200'e yakın öğrencinin katıldığı yarışmada en iyi ikinci proje seçildi. Patentini aldı Mezuniyeti sonrası ABD'ye giden Sönmez, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği alanında doktoraya başladı. İTÜ'de kullandığı teknik prensipleri başka projelerde de hayata geçirmeyi başaran genç bilim insanı, kandaki kanser hücrelerinin belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmalara devam etti. Yaklaşık 2 yıl bu proje üzerinde çalışan Sönmez, kanser hücrelerinin bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik cihaz geliştirmeyi başardı ve uluslararası patentini aldı.

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