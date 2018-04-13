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’ye çok yakıştı

Büyükşehir'in prestij projesi Üçgen Köprülü Kavşakları trafiğe açıldı. Kavşaktan ilk kez geçmeye başlayan sürücüler, sevinçlerini korna çalarak gösterdi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Denizli’ye çok yakıştı

'nin şehir içi ve şehirlerarası trafiğinde ana arter konumunda olan Üçgen Köprülü Kavşakları projesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın katılımıyla trafiğe açıldı. Bir süre önce -Antalya, -İzmir ve -Antalya yönü trafiğe açılan Üçgen Köprülü Kavşakları İzmir-Ankara-Antalya yönlerine gidiş-geliş olmak üzere yan yollarıyla birlikte hizmete girdi. Peyzaj düzenlemeleri devam eden dev projenin tüm yönleriyle trafiğe açılması dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, basın mensupları ile bir araya geldi. Kavşaktan ilk kez geçmeye başlayan sürücüler sevinçlerini korna çalarak belirtti.

İzmir, Antalya, Ankara yönlerinin gidiş geliş olmak üzere kesintisiz ulaşıma kavuştuğunu belirten Başkan Zolan, "Burada bekleme süreleri 15-20 dakikadan yarım saate kadar uzayabiliyordu. Burada insanlarımızın sabrı zorlanıyor, gitmesi gereken yerlere zamanında gidemiyordu. Aynı zamanda çok yakıt kullanılıyor, hava kirliliği, stres ve büyük zaman kayıpları yaratıyordu. Bunun üstesinden gelebilmek için Üçgen Köprülü Kavşakları projesini gerçekleştirdik. Üçgen Köprülü Kavşakları Denizlimize çok yakıştı. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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Denizli’ye çok yakıştı
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