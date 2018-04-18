ADÜ’de hastalar sıra beklemeyecek

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hastaların daha kaliteli hizmet alması amacıyla, 16 Nisan 2018 tarihinden itibaren saatlik randevu sistemine geçildi. Yapılan çalışmaların sonlanmasıyla hayata geçen saatlik randevu sistemi ile hastalara randevularını almaları esnasında, saat bilgisi verilecek, böylelikle hastaların uzun süre beklemeden muayeneleri sağlanacak.

Hastane Polikliniklerinden randevu almak için 444 1 256 veya hastane.adu.edu.tr adresinden online randevu bölümünden işlem gerçekleştirilebilecek.