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’de hastalar sıra beklemeyecek

Uygulama ve Araştırma Hastanesi saatlik randevu sistemine başladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:32
ADÜ’de hastalar sıra beklemeyecek

Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hastaların daha kaliteli hizmet alması amacıyla, 16 Nisan 2018 tarihinden itibaren saatlik randevu sistemine geçildi. Yapılan çalışmaların sonlanmasıyla hayata geçen saatlik randevu sistemi ile hastalara randevularını almaları esnasında, saat bilgisi verilecek, böylelikle hastaların uzun süre beklemeden muayeneleri sağlanacak.

Hastane Polikliniklerinden randevu almak için 444 1 256 veya hastane.adu.edu.tr adresinden online randevu bölümünden işlem gerçekleştirilebilecek.

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ADÜ’de hastalar sıra beklemeyecek
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