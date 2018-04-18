Öldürülen iş adamı ailesine silah çekmiş

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde uzun yıllardır faaliyet gösteren Zafer Tuğla Fabrikası'nın sahibi evli 3 çocuk babası 46 yaşındaki Murat Öğüt'ün cesedi yakılmış halde aracının içinde 14 Nisan'da gece saatlerinde tarım işçileri tarafından bulundu. Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri Murat Öğüt'ün 26 yıllık eşi Öznur Öğüt'ün Cumartesi günü polise kocasının kardeşi Cahit Öğüt ile birlikte giderek kayıp ihbarında bulundu. Mobese kameralarını da inceleyen jandarma ekipleri, Murat Öğüt'ün aracı ile başka bir otomobilin aynı anda evin önünden hareket ettiğini belirledi. Bunun üzerine Murat Öğüt'ün eşi Öznur Öğüt ile 24 yaşındaki Mimarlık Fakültesinde okuyan oğlu Hadi Öğüt, 19 yaşındaki oğlu Batuhan Öğüt ile bir kişi gözaltına aldı. Öğüt ailesine yardım eden ve çocukların arkadaşı olan zanlı Coşkun Gündüz, jandarmadaki ifadesinde her şeyi anlattı. Gözaltındaki 4 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DİRİ DİRİ YAKTILAR

Öğüt ailesine yardım eden zanlı Gündüz jandarmadaki ifadesinde, "Anne ve oğulları, Murat Öğüt'ün içeceğine önce uyutucu hap koymuşlar. Murat Öğüt içeceği içtikten sonra uyuya kalmış. Daha sonra Murat Öğüt'e iğne yapmışlar. Tamamen bayılan Murat Öğüt ben eve geldiğimde halının üzerinde yatıyordu. Halının içerisine sarıp ormanlık alana götürdük. Sonra da Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasındaki dağ yolunda Murat Öğüt'ün içinde bulunduğu aracı ateşe verdiler" dedi. İş adamı Murat Öğüt'ün, eşine ve çocuklarına fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. Geçmişte eşinin vücudunda sigara söndürdüğü, çocuklarını korkutmak için ağızlarına silah bile dayadığı öne sürüldü. Kumar ve gece hayatına düşkünlüğü ile bilinen işadamının çok kıskanç olduğu, eşini kapı dışarı çıkarmadığı, sürekli baskı yaptığı belirtildi. Bu baskıdan bunalan aile üyelerinin cinayeti bu nedenle işledikleri tahmin ediliyor. Anne ve iki çocuk jandarmada ifade vermeyip susma hakkını kullandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Murat Öğüt'ün 19 yaşındaki oğlu Batuhan Öğüt'ün cebinden iki adet yeşil reçeteli ilaç çıktığı öğrenildi. Batuhan Öğüt'ün psikolojik tedavi gördüğünü ve hapları doktorun verdiğini söylediği öğrenildi.

HABERİ YOK

Öte yandan Öğüt ailesinin en küçük üyesi 9 yaşındaki Yiğit'in olanlardan haberinin olmadığı, çocuğun kandırılarak avutulduğu öğrenildi. Küçük Yiğit'in amcası Cahit Öğüt'ün evinde kaldığı ve yeğenleriyle oynayarak oyalandığı bildirildi. Küçük Yiğit'i İzmir Fuarındaki kitap fuarına götürerek avutan yakınları anne babasını ve kardeşlerini soran küçük çocuğa yalan atarak, pedagog eşliğinde bu zorlu süreci atlatması sağlanıyor.