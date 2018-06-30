Balıkesır’de valı konağı satışa çıktı

BALIKESIR'DE eski vali konağı satışa çıkarıldı. 3 milyon 200 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan konak, konut artı ticaret olarak kullanabilecek. 986 metre kare alana kurulu olan Vali Konağının ihalesinin 20 Temmuz saat 11'de yapılacağını belirten Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı, konaktan elde edilen gelirle de Balıkesir'e okul yapacaklarını söyledi. Eski vali konağını 3.5 yıl önce terk ederek yeni konağa taşındıklarını belirten Vali Yazıcı, "Buranın imarını değiştirdik ve oraya konut artı ticaret ekledik.Değerine biraz daha değer katmış olduk. İnşallah orayı satıp elde edeceğimiz parayla da bir okul yapmak istiyoruz. Balıkesir'e bir İlk okul ya da ortaokul kazandırmak istiyoruz. En az 3-4 tane daha yeni okul yapmaya ihtiyacımız var. Uygun bir arsa bulur bulmaz okulu yapacağız" şeklinde konuştu. 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ihalenin Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacağı belirtildi.