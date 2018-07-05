Lebip TİMOR: Ağzı olan konuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Önceki yıllara oranla daha sessiz bir transfer sezonu yaşıyoruz. Özellikleayaklarını yorganına göre uzatmaya başladı. Zaten aksi de mümkün değil. Zira kimisi transfer yasakları ile uğraşırken, bir çoğu da mali kaynak yaratma telaşındalar. İyi yönetilennokta transferlerle güçleniyorlar.kısıtlı imkanlarla kadroyu güçlendirmeye çalışırken,büyük bir mali çöküş yaşıyor. Elindeki gençleri kaybettiği yetmezmiş gibi kadro kurmakta da zorlanıyor. Yanı başımızdakiiçin de aynı şeyler geçerli.ise Turgay başkan ve ekibi ile küllerinden doğmanın hesapları içinde. Tüm zorluklara rağmen hem kadroyu korumayı başardılar hem muhtemel puan silme derdinden kurtuldular.Genel olarak baktığımızda sadece bölge takımlarında değil tüm kulüplerdeama, iş paraya gelince kimsenin sesi çıkmıyor. Evet, belki heyecansız bir transfer sezonu yaşıyoruz ama kasalar tamtakır olunca yapacak bir şey yok. Zira bugün ayaklarını yorganlarına göre uzatmayanların, yarın bir yerleri açıkta kalıyor.