Lebip TİMOR: Ağzı olan konuşuyor

Önceki yıllara oranla daha sessiz bir transfer sezonu yaşıyoruz. Özellikle Ege ve İzmir takımları
ayaklarını yorganına göre uzatmaya başladı. Zaten aksi de mümkün değil. Zira kimisi transfer yasakları ile uğraşırken, bir çoğu da mali kaynak yaratma telaşındalar. İyi yönetilen Göztepe ve Altınordu
nokta transferlerle güçleniyorlar. Altay
kısıtlı imkanlarla kadroyu güçlendirmeye çalışırken, Bucaspor
büyük bir mali çöküş yaşıyor. Elindeki gençleri kaybettiği yetmezmiş gibi kadro kurmakta da zorlanıyor. Yanı başımızdaki Manisaspor
için de aynı şeyler geçerli. Karşıyaka
ise Turgay başkan ve ekibi ile küllerinden doğmanın hesapları içinde. Tüm zorluklara rağmen hem kadroyu korumayı başardılar hem muhtemel puan silme derdinden kurtuldular.
Genel olarak baktığımızda sadece bölge takımlarında değil tüm kulüplerde"Ağzı olan konuşuyor"
ama, iş paraya gelince kimsenin sesi çıkmıyor. Evet, belki heyecansız bir transfer sezonu yaşıyoruz ama kasalar tamtakır olunca yapacak bir şey yok. Zira bugün ayaklarını yorganlarına göre uzatmayanların, yarın bir yerleri açıkta kalıyor.