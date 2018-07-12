Matematik dahileri

İZMİR
'de, Bornova Koleji'nde okuyan iki lise öğrencisi Yusuf Kaan Çiçekdağ ile Osman Gülen, matematikteki yetenekleriyle Türkiye'yi uluslararası prestijli yarışmalarda temsil ediyor. Çiçekdağ, Tayland'da yapılacak olan ve 80 ülkenin katılacağı Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırken, milli takıma seçilen Gülen, Yunanistan'da düzenlenen Junior Balkanlar Yarışması'nda gümüş madalya almayı başardı. HEDEFLERİ BÜYÜK
Özel bir okulun 10'uncu sınıfında eğitimlerini sürdüren ve zeka seviyelerinin 130 IQ'nun üzerinde olduğunun belirlenmesinin ardından Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde ekstra dersler almaya başlayan Yusuf Kaan Çiçekdağ (15) ile Osman Gülen (15), matematikteki başarılarıyla hem İzmir'in hem de Türkiye'nin göğsünü kabartıyor. Milli takıma seçilen Gülen, geçen 19-24 Haziran tarihleri arasında TÜBİTAK'ın desteğiyle gittiği ve Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Junior Balkan Matematik Olimpiyatları'nda, toplam 4 soruyu 4.5 saatte çözerek, 40 üzerinden aldığı 20 puanla gümüş madalya kazandı. Yusuf Kaan Çiçekdağ ise, geçen nisan ayında düzenlenen Akdeniz Matematik Olimpiyatları'nda ve Fransa merkezli 'Kangourou Sans Frontieres' derneğine bağlı olarak, her sene dünya genelinden ortalama 80 ülkede düzenlenen Kanguru Matematik Sınavları'nda birinci oldu ve Tayland'da düzenlenecek Asya Matematik Olimpiyatları'nda, Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Ufak yaşlardan itibaren matematiğe ilgisi olduğunu belirten Yusuf Kaan Çiçekdağ, "Evde de ailemin herhangi bir baskısı olmadan, keyif alarak matematik çalışıyorum. Zaten çalışmasam, bu kadar önemli başarılar kazanamazdım. Ailem beni sürekli destekliyor ve bana hep yanımda olduklarını hissettiriyorlar. Onlara çok teşekkür ederim" dedi. Osman Gülen ise, günde ortalama 4 saat ders çalıştığını belirterek, "Bu ders çalışma saatlerim değişebiliyor. Bazen, zor bir soruyla karşılaştığımda, başından kalkmak istemiyorum. İleride ne meslek yapacağımı bilmiyorum ama içerisinde matematiğin de olduğu bir işle meşgul olmak istiyorum" diye konuştu. Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Yıldırım ise, Çiçekdağ ve Gülen'in yüksek zeka seviyesine sahip özel çocuklar olduklarını ifade etti.