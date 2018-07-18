Genç müzisyen hız kurbanı oldu

İzmir
Karşıyaka'da Bostanlı Pazaryeri yakınlarında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Mavişehir'den Alaybey yönüne giden 32 yaşındaki Murat Erturgut yönetimindeki üstü açık lüks araç kontrolden çıktı. Savrulan üstü açık araç, büyük bir gürültüyle orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın içinde bulunan sürücü Murat Erturgut ve 22 yaşındaki Engin Çelenk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Çelenk ve Erturgut'u ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Engin Çelenk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Murat Ertuğrul'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Engin Çelenk'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü, 5 enstrüman çaldığı ve 3 dil bildiği ve İzmir'in tanıtımına önemli katkılar yapan ünlü tur rehberi Serdar Çelenk'in oğlu olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Engin Çelenk'in babası Serdar Çelenk, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.