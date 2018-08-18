Narlıdere Metro inşaatında skandal

İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi 10 Haziran'da temelini attığı toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan Narlıdere Metro
su'nun yaklaşık 2.5 kilometrelik bölümünün onaylı imar planı olmadığı ortaya çıktı. Büyükşehir'in, 1 milyar 27 milyon lira gibi yüksek bir bedelle ihale ettiği böylesine önemli bir projede olmazsa olmaz olarak kabul edilen 'Onaylı İmar Planları'nı atlamış olması bu kadar da olmaz dedirtti. Egeli Sabah'ın yaptığı araştırma, tamamı 7.2 kilometreyi bulan hattın Narlıdere Folkart Evleri'nden Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar olan yaklaşık 2.5 kilometrelik bölümünün kaçak olduğu ortaya koydu. MAHKEMELIK OLACAK
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluk alanı içinde kalan alanlarda yaptığı kaçak imalatları yasal zemine oturtmak için AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Başkan Kocaoğlu ve bürokratlarının narlıdere Metrosu'nda da yasa ve yönetmelikleri hiçe sayması tepkileri de beraberinde getirdi. Projenin tamamının kaçak olduğunu iddia eden İzmir
li Avukat Mustafa Kemal Turan ise, önümüzdeki günlerde Narlıdere Metro'sunun yürütmesinin durdurulması ve projenin iptali istemiyle mahkemeye başvuruda bulunacaklarını söyledi. mar planlarında Balçova girişinde şantiye kurulan alanın belediye hizmet alanı olarak işli olduğunu hatırlatan Turan, "Metro hattı fiziki imar planına işli değil. Yapılan imalat tamamen kaçak. Büyükşehir, müvekkilime ait alanı, kendisine sormadan, şantiye alanına dahil etti. Onaylı imar planı olmadığı için kamulaştırma da yapamadı. Burası artık belediye hizmet alanı olmaktan çıkıp metronun şantiyesi oldu. Hattın tamamına gelince, metro hattı nereden geçiyor, istasyonlar nerede olacak, istasyona giriş ve çıkışlar nerede yapılacak? Bunların hepsi, imar planına işli olması gerekirken böyle bir durum söz konusu değil. Tramvayda da, sahil yolundaki alt geçitte de aynı şey oldu. Proje iletilmiş olabilir ama bunun imar planı üzerinde işli olması söz konusu değil" dedi. HESABINI VEREMEZLER
Metro inşaatının şu an kaçak durumda olduğunu öne süren Turan, "Şantiyede meydana gelebilecek iş kazasında bir işçinin kılına dahi zarar gelse hesabını kimse veremez. Büyükşehir, imar barışından yararlanmak istese o da mümkün değil. Çünkü yasa 2018'den önceki yapılan yapıları kapsıyor. Bunlar 10 Haziran'da temel attı. Narlıdere Metrosu'nun inşaatı şu an kaçak yapı konumunda. Önce 25 binliğe ardından da 5 bin ölçekli nazım imar planı ile ve bin ölçekli uygulama imar planlarına işlenmeliydi. İmar planları yapılıp askı süreçleri bakılıp incelendikten sonra inşaatlara başlanmalıydı. Metro işi ciddi ve teknik bir iş. Yasal dayanaktan yoksun bu imalatların acele durdurulması, projenin iptal edilmesi gerekir" dedi.