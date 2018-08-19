Matematiğin dahi çocuğu

İzmir
'de özel bir lisenin 9. sınıf ögrencisi olan Çiçekdag'ın küçük yasta baslayan matematik sevgisi zamanla tutkuya dönüstü. Bu alandaki yeteneginin kesfedilmesi sonrası Sehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel egitim alan Çiçekdag, bu süreçte ulusal yarısmalara katılmaya basladı. Ulusal Antalya
Matematik Olimpiyatları'nda 9. sınıflar kategorisinde altın madalya
kazanan Çiçekdag, Kanguru Matematik Yarısması'nda da Türkiye
birinciligi elde ederek Tayland'da düzenlenen Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları
'na katılma hakkı elde etti. HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Bangkok'ta 16 ülkeden yaklasık bin 400 ögrencinin katıldıgı olimpiyatlarda kendisini gösteren Yusuf Kagan Çiçekdag altın madalyaya hak kazandı ögrencidı ve Türk bayragıyla çıktıgı sahnede madalyasını aldı. 6. sınıftan itibaren matematik yarısmalarına girmeye basladıgını ifade eden Çiçekdag, "Matematigin hayatımda önemli bir yeri var. Yarısmalarda elde ettigim dereceler beni motive ediyor. Altın madalyaya hak kazandıgımı ögrendigimde heyecanlandım. Ödülümü almak için sahneye uluslararası bir yarısma oldugu için Türk bayragıyla çıktım. Çok güzel bir his, gururlandım. Milli Takım
'a girebilmek için çalısmalarımı sürdürecegim" dedi.