Deli Deli tatilciyi bekliyor

MÜDAVIMLERININ
dört gözle bekledigi, Alaçatı'nın
en köklü ve popüler
mekanlarından biri olan Deli
Deli, gastronomi dünyasının
en gözde seflerinden Ismet
Saz'ın leziz Ege mutfagı seçkileri
ve pek çok basarıya
imza atan caz ustası Ilhan
Ersahin'in müzikleri ile geri
döndü. Alaçatı gecelerinin
vazgeçilmezi olan isletme,
yemeginden müzikleri ve
ambiyansına, misafirlerine
unutulmaz anlar yasatmak
için güler yüzlü, profesyonel
ekibi ile Port Alaçatı Marina'da
yer alan mekanında
kapılarını yeniden araladı.
Lokal malzemelerle hazırlanan
özel menüsü ve kimi
zaman sahnede performans
sergileyen, kimi zaman ise
DJ kabininin arkasına geçen Ilhan Ersahin
'le gecelerinize
renk katacak olan Deli Deli
,
bu yaz da Alaçatı denince
akla gelen ilk seçeneklerden.
Kurban Bayramı tatilinde
Alaçatı'da olacaksınız Deli
Deli'ye mutlaka rezervasyonunuzu
yaptırmalısınız.