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tatilciyi bekliyor

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Deli Deli tatilciyi bekliyor
MÜDAVIMLERININ dört gözle bekledigi, Alaçatı'nın en köklü ve popüler mekanlarından biri olan Deli Deli, gastronomi dünyasının en gözde seflerinden Ismet Saz'ın leziz Ege mutfagı seçkileri ve pek çok basarıya imza atan caz ustası Ilhan Ersahin'in müzikleri ile geri döndü. Alaçatı gecelerinin vazgeçilmezi olan isletme, yemeginden müzikleri ve ambiyansına, misafirlerine unutulmaz anlar yasatmak için güler yüzlü, profesyonel ekibi ile Port Alaçatı Marina'da yer alan mekanında kapılarını yeniden araladı. Lokal malzemelerle hazırlanan özel menüsü ve kimi zaman sahnede performans sergileyen, kimi zaman ise DJ kabininin arkasına geçen 'le gecelerinize renk katacak olan , bu yaz da Alaçatı denince akla gelen ilk seçeneklerden. Kurban Bayramı tatilinde Alaçatı'da olacaksınız Deli Deli'ye mutlaka rezervasyonunuzu yaptırmalısınız.
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Deli Deli tatilciyi bekliyor
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