Göztepe çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta evinde Yeni Malatyaspor'a geçtiğmiz hafta ise İstanbul'da Galatasaray'a yenilerek ilk iki haftayı puansız kapatan Göztepe, yarın evinde ağırlayacağı Fenerbahçe'den en az 1 puan almak istiyor. Göztepe'nin ilk iki haftada puan alamamasına rağmen oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren teknik direktör Bayram Bektaş, geride kalan iki haftada iyi oynadıklarını ancak puan alamadıklarını belirterek, şanssızlığı Fenerbahçe karşısında kıracaklarını söyledi. Bektaş, "Takım gerçekten çok iyi mücadele ediyor. Yavaş yavaş bazı bölgelerdeki eksikliklerimizi de tamamlıyoruz. Son transferimiz Borges'in kalitesi de Galatasaray karşısında ortaya çıktı. Yasin ilk kez 11 çıkmasına rağmen performansı gayet iyiydi. Datalara baktığımızda performans olarak Avrupa liglerinde oynayacak kadar iyi bir performansımız var. Fakat bu kadar iyi oynayıp puan alamamak üzücü. Her geçen gün üstüne koyarak ilerliyoruz. Kendi oyun felsefemizi oturttuğumuz zaman daha da güzel olacak. Fenerbahçe karşısına galibiyet almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

LOVE BITMEK ÜZERE

Göz-Göz, 34 yaşındaki Vagner Love'yi kiralamak için Beşiktaş'la pazarlıkta son aşamaya geldi. Transferde aksilik olursa rota Galatasaraylı Eren Derdiyok'a çevrilecek.