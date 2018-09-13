Dokuz Eylül Koleji açıldı

GAZIEMIR'DE
10 bini kapalı 40 bin metrekare alan üzerine kurulu İzmir
Dokuz Eylül Koleji Gaziemir Kampüsü'nün açılışı törenle gerçekleşti. Eğitim kurumu, anasınıfı, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Liseleri'yle 2018- 2019 Eğitim Öğretim hayatına başladı. Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman ve çok sayıda davetli katıldı. Kolej Genel Müdürü Erden Demir, "Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi en önemli misyonumuz olarak kabul ediyoruz. Öğrencilerimize bütün yeteneklerini değerlendirebilecekleri bir ortam sağlamayı arzuluyoruz" diye konuştu.