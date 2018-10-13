Seracılık yapan kadın ilham verdi

Denizli
'de 43 yaşındaki iş kadını Necla Başoğlu
'nun seracılık
ta gösterdiği başarı, yaşadığı Çal ilçesindeki 8 ev kadınına da ilham kaynağı oldu. Ev hanımı 2 çocuk annesi Başoğlu, 3 sene önce ziraat odası tarafından düzenlenen seracılık kursuna katıldı ve bir ay süren eğitimin ardından küçük denemeler yaptı. Çevredekilerin "boşuna uğraşma" sözlerine aldırış etmeyen Başoğlu, zamanla işlerini büyüttü ve 2 yıl içerisinde 2 bin 200 metrekare alana 2 sera kurdu. Eşinin de desteğini alan 43 yaşındaki girişimci kadın, dört elle sarıldığı işinde sezonda 30-40 ton domates üretimi yapıyor. Gününün büyük bölümünü serada geçiren Başoğlu'nun bu başarısı diğer ev kadınlarına da örnek oldu. Örnek aldıkları Başoğlu'nun çalışmalarıyla gurur duyan 8 kadın seracılığa adım attı. BANA İNANMADILAR
"Çal'ın kadın seracısı" olarak tanınan Başoğlu, yol gösterdiği hemcinsleriyle tatlı bir rekabetin içerisinde işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor. Başoğlu, seracılık kursuna başladığında çevresindeki bazı kişilerin bu işi yapabileceğine inanmadığını söyledi. Geçen sürede herkesi şaşırttığını dile getiren Başoğlu, "Bir kadın olarak geldiğim noktadan gurur duyuyorum. Şu anda iki ayrı seradan sezonda 30-40 ton domates alıyorum. İnsanlar buraya gelip bakınca beni tebrik etti. Daha sonra arkadaşlarım benim gibi seracı oldu. Benden sonra ilçemizdeki diğer kadınlar da seracılık sektöründe boy göstermeye başladı. Buna ön ayak olduğum için çok mutluyum" dedi. Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil ise, "Şu anda 250 dekarlık bir sera alanımız oluştu. Arkadaşlara yıl boyunca danışmanlarımız vasıtasıyla destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle bayan arkadaşlarımız sera işine merak saldı. Kadın seracı sayısı 8'e çıktı. Her gün yeni talepler gelmeye başladı" şeklinde konuştu.