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’den hanımağa geçti

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Denizli’den hanımağa geçti
DENIZLI'DE yaklaşık 300 milyon lira ciroya sahip şirketlerin kurucusu "hanımağa" lakaplı 81 yaşındaki Neslihan Akça tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akça'nın cenazesi dün öğlen vakti Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığına defnedildi. Yöresel kıyafetlerinden vazgeçmeyen Akça, kentin ilk hazır beton ve asfalt üretim tesisini kurdu, geri dönüşüm, inşaat gibi sektörlerin ardından medya sektörüne de adım atan Akça yerel yayın yapan televizyon, radyo ve gazeteyi grup bünyesine katmasıyla tanınıyordu. Neslihan Akça 1970 yılında Acıpayam'ın köyünden 'ye 8 çocuğuyla göçmüş, bir kamyonla başladığı taşımacılık işini eşi Abdullah Akça'nın rahatsızlığı sonrası üstlenmiş ve yaklaşık 300 milyon liralık cirosu ve bin çalışanıyla kentin en büyük şirketlerinden birini çocuklarıyla yönetmişti.
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Denizli’den hanımağa geçti
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