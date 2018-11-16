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Kelebek kız Elfida 4 elle hayata tutundu

’de kelebek hastası olan Elfida Gündüz, uzun süreli tedavi ve evdeki eğitimlerin ardından sosyal hayata dahil oldu. Elfida, artık yaşıtları gibi eğitim alıyor ve tiyatro sahnesine çıkıyor

Giriş Tarihi: 16.11.2018
Kelebek kız Elfida 4 elle hayata tutundu
İZMIR'DE Epidermolyssis Bullosa (Kelebek hastalığı) hastası 11 yaşındaki Elfida Gündüz, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata sımsıkı tutundu. Derisinin, kemikleri kadar hızlı gelişmemesi sonucu parmakları yapışan, yaraları sürekli kanayan ve iç organlarında komplikasyonlar gelişen 11 yaşındaki Elfida , yaşama ve okuma azmini kaybetmedi. İlköğretim eğitimini Harmandalı İlkokulu öğrencisi olarak evde eğitimle tamamlayan Elfida, daha sonra Çiğli ilçesindeki Ali Şir Nevai Ortaokuluna kayıt edildi ve 5-A sınıfı öğrencisi oldu. Bazı dersleri evde almaya devam eden Elfida, matematik gibi dersleri ise açılmayan parmaklarıyla yazı yazıp işlem yapamadığı için okulda akıllı tahta yardımıyla görmeye başladı. Okulda yaşıtlarıyla vakit geçirip sosyalleşmesi hedeflenen Elfida, bir başka hayalini gerçekleştirmek için Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nün tiyatro kursuna yazıldı. Elfida, "Okula gitmeyi çok istiyorum, burada arkadaşlarımlayım. Anlatılacak çok güzel şeyler var. Dersleri de öğretmenlerimi de çok seviyorum." diye konuştu. Okulda olduğu gibi tiyatro sahnesinde de kendini iyi hissettiğini dile getiren Elfida, "Hasta çocuklar moralini yüksek tutsun. Evde oturma yerine hayatın tadını çıkarsın" dedi.
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Kelebek kız Elfida 4 elle hayata tutundu
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