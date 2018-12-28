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’dan Putsila atağı

ekibi, Ankaragücü’nün futbolcusunun peşine düştü

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Altay’dan Putsila atağı
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Altay, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Devre arası ilk imzayı Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'a attıran siyah-beyazlılar, şimdi de sezon başı talip olduğu A.Gücü'nde forma giyen Anton Putsila'yı gündemine aldı.

SOLA ARNAVUT...
İlk yarıda 9 maçta görev alan 31 yaşındaki Belaruslu futbolcunun İzmir ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Dinamo Minsk, Hamburg, Freiburg, Volga, Torpedo Moskova ve Gaziantepspor formaları da giyen Putsila, Süper Lig'de 40, 1. Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 12 maçta görev aldı. Ayrıca yönetim sol kanat için Arnavut oyuncu Azdren Llulaku'yı gündemine aldı.
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Altay’dan Putsila atağı
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