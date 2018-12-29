Mevlüt’ün vücudu ‘demir’ gibi çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında vardiya amiri olarak görev yapan Mevlüt Demir, 25 Temmuz gecesi evinden ayrılarak gece vardiyasına gitti. Fabrikada meydana gelen kazada aralarında Mevlüt Demir'in de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Daha sonra 1 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Mevlüt Demir, acil olarak Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 145 gün yaşam mücadelesi veren Demir, hayati tehlikeyi atlattı.

TELEFONDA ANLATTI

Hayati tehlikeyi atlatmasının ardından 2. derece yoğun bakım ünitesindeki yatağa alınan ve bir camın ardından yakınlarını görebilen Mevlüt Demir, telefon aracılığıyla yaşadıklarını anlattı. Hayatta olduğuna inanamadığını belirten 2 çocuk babası Mevlüt Demir, eşini, çocuklarını, kardeşlerini ve iş arkadaşlarını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Demir, "Sanki bir rüyadayım, tek isteğim buradan yürüyerek çıkmak" diye konuştu. Mevlüt Demir'in eşi Fatma Demir ise 145 gündür hastaneden hiç ayrılmadığını söyleyerek, "Patlamanın olduğu gün haber verdiler. Biz de hastaneye geldik. Durumunun ağır olduğunu da orada öğrendim. Yaşama şansının düşük olduğunu söylediler. Korkumdan durumunu soramıyordum. Yaşaması mucize. Allah herkesten razı olsun" dedi. EÜ Yanık Merkezi Sorumlusu Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tahir Gürler, "Çelikhanede çalışırken sıcak metal teması ile yüzde 80 yanık oluşmuş. Bu yanıkta ölüm riski çok yüksektir. Tedavi ettiğimiz en büyük yanıktı. Literatüre geçeceğini düşünüyoruz" dedi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biriyiz. Hocalarımız, doktorlarımız, çalışanlarımız inanılmaz başarılara imza ediyor. Çalışmaları gururla takip ediyoruz" dedi.