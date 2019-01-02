Çocukların yüzlerini güldürdüler

BUGÜN NELER OLDU

Manısa'da iki arkadaş fizyoterapist Dilek Toker ve fabrika işçisi Ulaş Uçtu, Çocukların yüzünü güldürmek için kitap ve oyuncak kampanyası başlattı. 'Yoksulluğa karşı umudu büyütüyoruz' isimli kampanyaya, Manisa esnafı ve fabrika çalışanları da destek verdi. Giderek büyüyen oyuncak ve kitap kampanyasında toplanan oyuncak ve kitaplar kenar mahallelerdeki çocuklara dağıtıldı. 80 oyuncak ve 150'yi aşkın kitapla yeni yılda çocukların yüzleri güldü. Kampanyayı başlatan fabrika işçisi Ulaş Uçtu, çocukları sevindirmekten dolayı çok mutlu oldukların söyledi.Ulaş Uçtu, "Bazı çocukların kitabı ve oyuncağı olmadığını gördük. Biz yeni yılda yoksulluğun bitmesini çocukların yüzünün gülmesini amaçladık. Fabrikada arkadaşlarımız kitap bağışladı. Bazı kişiler de maddi yardımda bulundu. Bu maddi yardımlarla çocuklara oyuncak aldık. Çocukların yüzünü güldürmek, onları kitapla buluşturmak bizleri çok mutlu etti. Onlar da mutlu oldular" diye konuştu.