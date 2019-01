Denizli’de ‘Akıllı Durak’ dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesi, toplu tasıma sisteminde Türkiye'ye örnek olacak yeni bir uygulamayı daha baslattı. Daha önce masa üstü veya mobil iletisim araçlarından belediye otobüslerinin anlık konum bilgileri, otobüs hareket saatleri gibi bir çok bilgiye anında ulasan Denizlililer 2019'un ilk gününden itibaren Akıllı Durak Bilgi Sistemi uygulamasını kullanmaya basladı. Sistem, Ulasım Portalı uygulaması üzerinden çalısıyor. Ulasım Portalı uygulamasına eklenen Akıllı Durak özelligi sayesinde vatandaslar mobil cihazları ile otobüs duraklarına geldiklerinde bulundukları duraktan geçecek tüm hat otobüslerinin kaç dakika sonra orada olacagı bilgisine an be an ulasabiliyor.Denizli Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, "Daha önce otobüslerinin konumları gibi birçok kolaylıktan faydalanan vatandaslarımız artık duragından otobüsünün ne zaman geçecegini dakika dakika ögrenebiliyor. Ulasımdan, alt yapıya, kültürden sosyale her alanda Denizlimize yakısanı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hayırlı ugurlu olsun. Emegi geçen herkese tesekkür ediyorum" dedi.