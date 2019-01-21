Hamza dağ, gençlerle sohbet ettı

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca'da gençlerle buluştu. Diğer illere ziyarete gittiğinde insanların emekli olunca İzmir'de yaşamak istediğini söylediğini belirten Dağ, "İzmir sadece emeklilik döneminde yaşanması gereken bir yer olmamalı. AK Parti, gençlere çok önem veriyor" dedi. Gençler, dünyanın birçok noktasının yeniden yazıldığı ve dizayn edildiği bir döneme denk geldi. Ülkemiz üzerinden birçok operasyonlar yapıldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık, MİT tırlarının durdurulması ve en son 15 Temmuz darbe girişimi bu operasyonların devamıydı" dedi. Türkiye'de bu oyunların hepsinin bozulduğunun altını çizen Dağ, "AK Parti, iktidarda olduğu süreçte İzmir'e çok çeşitli yatırımlar yaptı. Daha büyük hizmetler ve yatırımlar için yerel yönetimi de almamız lazım. Diğer illeri ziyarete gittiğimizde insanlar İzmir'de yaşamak istediğini söylüyor. Ama emekli olunca. İzmir sadece emeklilik döneminde yaşanması gereken bir yer olmamalı. 20 yıl bu şehre çözüm üretemeyenler önümüzdeki 5 yıla çözüm olamazlar" dedi.