Pilavın yüksek lisansını yaptı

İzmir'de yüksek lisans mezunu Emrah Barkın, pilav satıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2016 yılında da yüksek lisansını tamamlayan 32 yaşındaki Emrah Barkın, Gaziemir'deki Otokent Galericiler Sitesi yakınında Buca Otoban köprüsü altında seyyar pilavcılık yapıyor. Evli bir çocuk babası Barkın, A Milli Kürek Takımı'nda masörlük, Halk Eğitim Merkezi'nde jimnastik hocalığı yaptıktan sonra geçim sıkıntısı yaşayınca 'Pilavcı Sülo' olarak bilenen dayısından bir sene önce pilav tezgahını devraldı. Bir yıldır panelvan tipi araç içinde ve kaldırıma attığı masa ve sandalyelerde pilav satan Barkın, yaptığı iş ile de gurur duyuyor. Onun yüksek lisans mezunu olduğunu duyan müşterileri büyük şaşkınlık yaşıyor. İş aralarında minibüsün içinde ALES'e hazırlanan Barkın'ın hedefi öğretim görevlisi olmak. Sınava minibüste hazırlanan Barkın, istediği puanı aldıktan sonra pilavcılığı bırakmayı düşünüyor.

GURUR DUYUYORUM

Yaptığı işten utanmadığını aksine gurur duyduğunu belirten Emrah Barkın, hikayesini Egeli Sabah'a anlattı. Alın teri ile para kazandığını anlatan Barkın, "Daha önce yaptığım işlerde de istediğim ücreti alamadım. Bu nedenle dayımdan bu işi devraldım. Severek yapıyorum. Ne yaparsan yap en iyisini yap mantığı ile hareket ediyorum" dedi. 2016 yılında yüksek lisansını tamamladığını söyleyen Barkın, "Seyyar tezgahta pilav satıyorum. Aradaki boşluklarda ALES'e de çalışıyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne doktora başvurusu yaptım. Ancak ekonomik nedenlerle doktorama devam edemedim. Panelvan içindeki pilav tezgahımda hem sınava hazırlanmış oluyorum hem de ailemin geçimini sağlıyorum. Eşim çalışmıyor. 7 aylık bir bebeğimiz de var. Düğümü de borçlanarak yapmıştım. Bankalara yaklaşık 100 bin lira borcum var. Bir yanda da bu borcumu ödemeye çalışıyorum" dedi.

5 ŞAMPIYONLUĞU VAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak jimnastik dalında 2008- 2013 yılları arasında takım halinde üst üste 5 şampiyonluk yaşadıklarını anlatan Barkın, "Öğretim görevlisi olmak istiyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Benim branşımda çok büyük açık var. Jimnastik alanında açık olmasına rağmen öğretim görevlisi olamadım" dedi. Yüksek lisanslı olduğunu duyan müşterilerin buna çok şaşırdığını ifade eden Barkın, "Şaka mı yapıyorsun diyenler oluyor. Yüksek lisansın var neden pilavcılık yapıyorsun diyenler oluyor. Üniversite kötü bir olaya mı karıştın da atıldın diyenler de oluyor. Gerçeği anlatınca herkes büyük şaşkınlık yaşıyor" diye konuştu.

EVDE PILAV YAPMAM

Evde pilav ya da yemek yapmadığını anlatan Barkın, "Evde yemekleri eşim ya da ablam yapar" dedi. Herkesi pilavını denemeye çağıran Barkın, "Pilavımız bu çevrede çok meşhur. Herkes yemeğe geliyor. Esnaf da gelir. İşadamı da gelir. Herkesi bir kere olsun bu lezzeti tatmaya beklerim. Pişman olmayacaklar" dedi.