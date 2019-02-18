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Gönülden gönüle oyuncak

’da kurulan Gönülden Gönül’e Derneği’nin çocuklar için oyuncak çağrısına liselilerden destek geldi. Öğrenci ve veliler tarafından toplanan oyuncaklar, dernek başkanına teslim edildi

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
Gönülden gönüle oyuncak
Manisa'da kurulduğu günden bu güne kadar binlerce vatandaşa yardım elini uzatan Gönülden Gönül'e Derneği gönülleri hoş tutmayı sürdürüyor. Gönülden Gönül'e Derneği'nin çocuklar için oyuncak çağrısına Manisa Hedef Lisesi öğrencileri, öğretmenleri velileri ve okul yönetimi destek oldu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan oyuncaklar, Gönülden Gönüle Derneği Başkanı Burhan Kurtoğlu'na teslim edildi.

'MUTLU OLUYORLAR'
İhtiyaç sahiplerini her zaman düşünmek gerektiğini kaydeden Başkan Kurtoğlu, "Bize eşya getirenlerden bazıları çocuk eşyaları getirdiler. Çocukların eline anneleriyle gelirken birer oyuncak verdik. Biz o çocukların sevinçlerini yüzlerinde gördük. O kadar güzel ki çocuklar seviniyor. Ancak, fakir aileler temel gıda ihtiyaçlarına paralarını yetiştirebiliyor. Ve çocuğu oyuncak almaları mümkün değil. Ama çocukta fakirlikten anlamaz. Komşuda görüyor, çarşıya çıkınca görüyor çocukların elindeki oyuncakları bu seferde isterim de isterim diye tutturuyor. Almayınca da içinde bir ukde kalıyor ah benim de oyuncağım olsaydı diye. Ailelere, okullara, öğrencilere evdeki oynanmayan kullanılmayan oyuncaları getirmeleri için çağrı yaptık. Aileler eğer bunları bize getirirlerse bizde çocukların gönlünü alırız, bu sevabı hep birlikte işlemiş oluruz. Bunlar masum çocuklar, günahsız çocuklar ve geleceğimizin insanları, istikbalimiz. Onlara yardım edelim, gönüllerini alalım" diye konuştu.

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Gönülden gönüle oyuncak
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