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Dombi ve Simay’ın gözleri şaşırtıyor

’de doğuştan bir gözü yeşil, bir gözü kahverengi olan Simay Şen ile beslediği bir gözü mavi diğeri yeşil Van kedisi ‘Dombi’ görenlerin ilgi odağı oluyor

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Dombi ve Simay’ın gözleri şaşırtıyor
İZMIR'IN Bornova'da ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Simay Şen, bir gözünün yeşil bir gözünün kahverengi olması nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Annesi yeşil, babası ise kahverengi gözlü olan Şen, birbirinden farklı göz renkleriyle milyonda bir görülen bir özelliği taşıyor. Şen'in bir hafta önce sahiplendiği Van kedisi Dombi'nin de bir gözü yeşil, bir gözü mavi. Gözlerindeki farklılıktan mutlu olduğunu söyleyen Şen, "İlk tanıştığım insanlar gözlerimi görünce çok şaşırıyorlar. Gözlerimle ilgili hiçbir şekilde sağlık problemim olmadı, sadece renkleri birbirinden farklı. Gözlerim sayesinde insanlarla komik, içten, doğal ve kısa sohbetlerim oluyor. 5 Mayıs doğum günümdü. Doğum günü hediyesi olarak bir aile dostumuz Dombi'yi hediye etti. Çok mutlu oldum. Gözleri benim gibi olan bir hayvana sahip olmak farklı bir duygu. Henüz bir haftadır birlikteyiz, ama onunla çok uyumlu bir ikili olduk. İkimizi görenler inanamıyor. Evde köpeğim de var, umarım anlaşabilirler" dedi.

INANMIYORLAR
Gözlerindeki farklılığın bir dezavantaj olmadığını ifade eden Şen, "Aksine ilgi odağı olmak güzel bir şey. Çoğu insana lens olmadığını kanıtlayamıyorum" dedi. Simay'ın annesi Döndü Şen (43) ise, "Simay yaklaşık 20 günlükken gözlerindeki farklılığı fark etmiştik. Simay ve kedimiz Dombi çok güzel bir ikili oldular, çok uyumlular" dedi.

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Dombi ve Simay’ın gözleri şaşırtıyor
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