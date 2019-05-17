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Büyükşehir’den teleferiğe fahiş zam

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Büyükşehir’den teleferiğe fahiş zam
İZMIR Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞ tarafından işletilen Balçova Teleferik Tesisleri için zam kararı aldı. Teleferiğin 9 lira olan biniş ücreti için fahiş zam yapıldı. Yüzde 45'lik zam oranıyla biniş ücreti 4 lira artarak 13 liraya yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından imzalanan yeni teleferik fiyat tarifesi uyarınca 5 yaş ve altındaki çocuklar önümüzdeki dönemde de tesislerden ücretsiz faydalanmaya devam edecek. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören ve 2 milyon ziyaretçi sayısına merdiven dayayan Teleferik Tesisi'nde yapılan son zam, aynı zamanda hizmete sunulduğu tarihten itibaren yapılan en yüksek fiyat artışı oldu. Gidiş-dönüş olarak satılan bilet fiyatları kapsamında, ziyaretçiler 8 kişilik teleferik gondollarıyla yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı'na çıkarak İzmir manzarasını izleme imkanı yakalıyor. 10:00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veren tesis bünyesinde yer alan mesire alanındaki restoran ve kafeteryalar ise farklı fiyatlarla İzmirlilere hizmet veriyor.
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Büyükşehir’den teleferiğe fahiş zam
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