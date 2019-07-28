‘Lasik ameliyatıyla gözlüğe veda edin’

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Halk arasında, lazer operasyonlarının sadece miyop hastalara yapıldığı gibi yanlış bir algının bulunduğunu söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, lasik ameliyatlarının miyopi ile birlikte, hipermetrop ve astigmatta da başarıyla uygulandığına dikkat çekti. Lasik operasyonu hakkında da bilgi veren Asena, "18 - 65 yaş aralığında, kırma kusuru dediğimiz görme bozukluklarını yaşayan kişilere uyguladığımız lasik operasyonunda, öncelikle kornea topografisi gibi birtakım özel tetkikler ile değerlendirme yapıyoruz. Eğer kişinin göz yapısı ve numarası uygunsa, lasik işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun için gözün en önünde yer alan saydam kornea tabakasının şekil ve kalınlık bakımından, 'excimer laser' için uygun olması gerekiyor" diye konuştu. Halk arasında "göz çizdirme" olarak bilinen ve göz bozukluklarının bıçakla giderildiği operasyonların, bugün modern ve teknolojik lazer cihazlarıyla çok kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde yapılabildiğini dile getiren Op. Dr. Asena, şunları söyledi: "Bıçaksız lasik olarak ifade edilen intralase (femtosaniye) lasik yöntemiyle, miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz bozuklukları düzeltilebiliyor; lasik olan kişiler, 10 - 15 dakikalarını ameliyat odasında geçirip, 40-50 saniyede gerçekleştirilen lazer uygulamasıyla gözlüklerinden kurtuluyor."