Ödemiş Ovası’na bayram hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

umudunu Aktaş Barajı'nın suyuna bağlayan İzmir Ödemişli üreticilere bayram erken geldi. Geçen yıl tamamlanarak su tutulmaya başlanan Aktaş Barajı ile sulama kanalları arasındaki iletim hattı bitirildi. Sisteme test amaçlı su verilmeye başlandı. Bölgedeki su sıkıntısının had safhaya çıktığı yaz aylarında tarlalarının başında suyu gören üretici büyük sevinç yaşadı. Müjdeli haber, "Bu bayram en büyük hediyemiz DSİ'den" şeklinde yorumladı. Aktaş Barajı'nda 17 milyon 250 bin metreküp bulurken; test çalışmaları biter bitmez 15 bin 800 dekar arazide sulama başlayacak ve bölge üreticisi yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacak. Tarlalarda yüzde 40 ile 60 arası verim artışı sağlayacak. Proje ayrıca 1350 kişiye de istihdam olanağı yaratacak