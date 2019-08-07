Bilgince Koleji şampiyon çıkardı

İzmir'de eğitim faaliyetlerini sürdüren Bilgince Eğitim Kurumları, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) birinci çıkardı. Özel Bilgince Eğitim Kurumları 8'inci sınıf öğrencisi Ege Budak 2019 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye 1'incisi oldu. Bilgince Eğitim Kurumları Kurucusu Melike İncir, "2019 Liselere Giriş Sınavı'nda tam puan alarak bizleri gururlandıran öğrencimiz Ege Budak'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. "Bilgince Eğitim Kurumları olarak uzun yıllardır, dünya insanı yetiştirmek için eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diyen İncir, " Kendine güvenen, yaratıcı, üretken, topluma faydalı, lider ruhlu bireyler yetiştirmeyi hedef edinip bu hedef doğrultusunda gerekli eğitim öğretim ortamlarını düzenliyoruz. Eğitim faaliyetlerimizi planlarken öğrenci ihtiyaçlarını ve zeka alanlarını baz alarak her çocuğun kendini özgür ve değerli hissetmesini sağlıyoruz" dedi.

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Melike İncir, " Çocuk üniversitesi faaliyetlerimizi yürütmekteki öncelikli hedefimiz onları öğrenmeye keşfetmeye ve yaratıcılığa güdülemektir. Bir çok sınava girerek ulaşacakları üniversite eğitimiyle erken yaşta tanışmalarını sağlayıp, bu zorlu yolda amaçları doğrultusunda hareket etmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda, Bilim alanında robotik, akıl oyunları, eğlenceli bilim, satranç matematik atölyesi, Sanat alanında seramik, heykel, resim, keman, piyano, gitar, bağlama, yan flüt, Spor alanında ise binicilik, yüzme, saha ve parkur sporları, yoga ve kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir" dedi.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Bilgince Koleji olarak öncelikli hedeflerinin; öğrencilere yabancı dili sevdirip küresel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Melike İncir, "Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumlu programlarımız ile öğrencilerimizin dil öğrenimindeki dört temel beceri olan konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Öğrencilerimizin katıldığı Cambridge Dil Sınavlarında başarımız yüzde 100'dür. Öğrencilerimizin akıcı ve doğru telaffuzla konuşmalarını sağlamak amacıyla yabancı öğretmenimiz eşliğinde ses çalışmaları yapılmaktadır" diye konuştu.

9. ŞUBE GELİYOR

Melike İncir Bilgince Eğitim Kurumları'nın VİP Özel Öğretim Kursuyla 9'uncu şubesinin çok yakın zamanda eğitim öğretime başlayacağının müjdesini verdi.